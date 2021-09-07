«Галатасарай» обратился к «Арсеналу» с предложением по Эльнени

Вице-чемпион Турции «Галатасарай» вступил в переговорный процесс с «Арсеналом» касаемо возможности подписания Мохамеда Эльнени.

У турецкого гранда есть день, чтобы попытаться договориться с «канонирами» касаемо трудоустройства 29-летнего полузащитника в Стамбуле.

У Мохамеда Эльнени осталось меньше года по договору с «Арсеналом». По этой причине лондонцам впору задуматься о возможности продажи своего игрока, который в противном случае рискует покинуть клуб следующим летом бесплатно.

Накануне поступила информация насчёт заинтересованности другого турецкого топ-клуба в услугах Эльнени – «Бешикташа».