Из грязи в князи: Бернд Лено может сменить следующим летом «Арсенал» на «Интер»

Вместо барахтанья с «Арсеналом» на дне турнирной таблицы АПЛ немецкий вратарь Бернд Лено может перебраться в стан миланского «Интера» и получить возможность стабильных выступлений в Лиге чемпионов.

Держа в уме задачу по возрождению былого величия, «Интернационале» преследует цель усиления вратарской позиции. Миланцы обеспокоены спадом в игре 37-летнего Самира Хандановича, поэтому они приступили к поискам нового игрока последнего рубежа.

По информации Tuttosport, выбор «нерадзури» пал на Бернда Лено, позиции которого на «Эмирейтс» серьёзно пошатнулись после подписания Аарона Рамсдейла.

Ранее сообщалось, что в сферу интересов «Интера» угодил также Андре Онана из «Аякса».