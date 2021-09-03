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Из грязи в князи: Бернд Лено может сменить следующим летом «Арсенал» на «Интер»

03 Сентября 2021 • 18:02 Комментировать
Арсенал
...
Норвич
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11.09 17:00

Вместо барахтанья с «Арсеналом» на дне турнирной таблицы АПЛ немецкий вратарь Бернд Лено может перебраться в стан миланского «Интера» и получить возможность стабильных выступлений в Лиге чемпионов.

Держа в уме задачу по возрождению былого величия, «Интернационале» преследует цель усиления вратарской позиции. Миланцы обеспокоены спадом в игре 37-летнего Самира Хандановича, поэтому они приступили к поискам нового игрока последнего рубежа.

По информации Tuttosport, выбор «нерадзури» пал на Бернда Лено, позиции которого на «Эмирейтс» серьёзно пошатнулись после подписания Аарона Рамсдейла.

Ранее сообщалось, что в сферу интересов «Интера» угодил также Андре Онана из «Аякса».

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