В чём истинная проблема лондонского «Арсенала»: Клуб не спасла даже мощная трансферная кампания

11 сентября «Арсенал» взял свои первые очки в сезоне-2021/22 АПЛ. После отвратительной игры в трёх первых турах и заслуженных поражений «канониры» обыграли «Норвич» в 4-м туре (1:0). Переоценивать победу не стоит, ведь была обыграна всего лишь худшая команда лиги. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» рассказывает о бессистемных и сомнительных трансферах, наивных планах главного тренера, плохой форме ключевых футболистов и других проблемах «Арсенала».

Как «Арсенал» играет в первых матчах сезона

В первом туре с «Брентфордом» по разным причинам у «Арсенала» не играл целый ряд футболистов. Пепе, Смит-Роу, Тирни, Лено, Джака – единственные из тех, кто играет регулярно, вышли в стартовом составе. Не смогли принять участие во встрече заболевшие Ляказетт и Обамеянг. В той встрече «Брентфорд» только и делал, что растягивал оборону «канониров»», выбегал в опасные контратаки, а в середине второго тайма перехватил инициативу и справедливо дважды забил.

Во втором туре состоялось дерби с «Челси». Микель Артета решил сыграть в лучших традициях Пепа Гвардиолы – попробовал включить интенсивный прессинг. Но вот только «канониры» не успевали за мастеровитыми игроками «синих». Лукаку постоянно находил возможности отрываться от защиты «Арсенала». Оборонительная линия «канониров» регулярно ошибалась и создавала свободное пространство для соперников.

Если в матчах с «Брентфордом» и «Челси» «Арсенал» отделался поражениями 0:2, то в третьем туре «Манчестер Сити» указал Артете на все его проблемы. Даже если не брать во внимание удаление Джаки, «горожане» просто стёрли «канониров» – 5:0. Подопечные Гвардиолы нанесли 25 ударов, 10 из которых – в створ. А вот у команды Артеты был всего один удар в направлении ворот. Последний раз «Арсенал» проигрывал три стартовых матча сезона 67 лет назад.

В четвёртом туре «канониры» обыграли худшую команду лиги «Норвич» (1:0). Лондонцы нанесли 30 ударов по воротам, из которых 21 – из пределов штрафной. Соперник нанёс 10 ударов по воротам, но доминирования не было. «Арсенал» контролировал игру, но не более того. «Канарейки» сами создавали себе проблемы, когда разыгрывали мяч вблизи ворот. Прогресс «Арсенала» можно объяснить лишь слабостью «Норвича» и его стилем, который идеально подошёл команде Артеты. На старте сезона в ужасной форме Лено, который не только не выручает партнёров, но и пропускает дальние удары в ближний угол.

Трансферная политика «Арсенала»

Когда Артета возглавил клуб, он сразу же заявил, что «Арсенал» будет работать на будущее. Игроки, которые не хотят выкладываться, должны уходить, а необдуманным усилениям больше не место. По этой причине ушли Месут Озил, Мустафи, Сократич, Давид Луиз и Виллиан. Но вот только глобально ничего не изменилось. Артета продолжал делать ставку на тех игроков, которые делали погоду и при Унаи Эмери. При Артете лишь Сака и Смит-Роу сделали шаг вперёд.

Новички «Арсенала» в летнее трансферное окно-2021

Футболист Откуда Цена Бен Уайт «Брайтон» 58,5 Мартин Эдегор «Реал» Мадрид 35 Аарон Рамсдейл «Шеффилд» 28 Такехиро Томиясу «Болонья» 18,6 Альберт Локонга «Андерлехт» 17,5 Нуну Тавареш «Бенфика» 8

Канониры» потратили больше других команд АПЛ. Но оправданы ли такие траты? К примеру, «Ливерпуль» подписал Конате за 40 млн, «МЮ» взял Варана за 48, а Зума достался «Вест Хэму» за 35. Неужели лондонскому клубу было не жалко расставаться с 58,5 миллионами евро, которые отдали «Брайтону» за Уайта?

«Арсенал» активно вкладывается в будущее, жертвуя настоящим. Лондонцы имели проблемы на позиции правого защитника, но не решили их. Бельерина отдали «Бетису» в аренду, а заменить его сможет разве что новичок Томиясу. Ляказетт хочет поиграть в другой команде, но «Арсенал» не спешит искать ему замену.

На посту главного тренера Артете не удавалось добиться стабильности. Микель не похож на человека, которому под силу замаскировать слабые стороны и заставить команду прогрессировать. Уже не первый месяц Артета возглавляет список тренеров АПЛ, которые стоят на грани увольнения. Похоже, у главного тренера есть непонимание, что делать дальше.

Владислав АВРАМЕНКО