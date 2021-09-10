Артета: «Уилшер может тренироваться с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что бывший игрок «канониров» Джек Уилшер может тренироваться с лондонским клубом, пока не найдёт себе новый клуб.

«Мы давно знакомы с Джеком, в клубе его все любят. Он может тренироваться с нами, двери всегда открыты», - цитирует Артету Mirror.

Напомним, что Уилшер является воспитанником «Арсенала». За лондонский клуб он сыграл 198 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 30 результативных передач. Помимо «Арсенала», он также выступал за «Вест Хэм» и «Борнмут», который был его последним клубом.

Также на счету 29-летнего полузащитника 34 матча и два забитых гола в футболке сборной Англии.