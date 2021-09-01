Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 159 Комментарии
Премьер-лига

Пол Мерсон - о трансферах «Арсенала»: «Я бы лучше распорядился такой огромной суммой денег»

01 Сентября 2021 • 10:48 Комментировать
Арсенал
...
Норвич
1.50 4.50 6.30
11.09 17:00

Пол Мерсон, который в прошлом веке отыграл за лондонский «Арсенал» свыше 280 поединков, высказался о трансферной кампании клуба.

В интервью британскому изданию The Mirror Мерсон заявил, что «канониры» «выбросили деньги на ветер», подписав много низкокачественных футболистов за огромную сумму денег. «Дали бы мне эти средства, и я бы лучше распорядился ими», - подытожил свою речь футбольный эксперт.

Напомним, что летом «Арсенал» потратил 130 миллионов евро на трансферы Бена Уайта, Мартина Эдегоора, Аарона Рамсдэйла, Нуну Тавареша, Самби Локонга и Такехиро Томийасу. Несмотря на это, лондонская команда занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, проиграв все матчи и не забыв ни единого гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пол Мерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
11:25 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «МЮ» рассказал, как отреагировал на трансфер Роналду
11:00 · Англия. Премьер-лига
Алонсо поддержал идею отстранения арбитра Тэйлора от судейства матчей «Челси»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Пеле отреагировал на возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» 2
10:48 · Англия. Премьер-лига
Пол Мерсон - о трансферах «Арсенала»: «Я бы лучше распорядился такой огромной суммой денег»
10:30 · Англия. Чемпионшип
«Рома» отправила Ольсена в Чемпионшип официально
10:21 · Англия. Премьер-лига
Форвард, которым интересовался «Рубин», перешёл в «Кристал Пэлас» официально
09:52 · Англия. Премьер-лига
Агент ван де Бека упрекнул «МЮ» в отсутствии желания отпустить игрока в другой клуб
08:40 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль не захотел отправляться в аренду в «Лион»
08:37 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Крал обладает огромным потенциалом»
08:32 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» должен решить вопрос выкупа Анджорина уже зимой
08:11 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» арендовал нападающего у «РБ Лейпцига» официально
01:52 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил о подписании Сауля 3 официально
01:45 · Англия. Премьер-лига
Сауль – в «Челси», Гризманн – в «Атлетико», Люк де Йонг – в «Барселону»: появилась свежая информация о судьбе сделок 1
01:24 · Англия. Премьер-лига
​Рондон стал игроком «Эвертона» официально
01:03 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» сообщил об уходе Орье официально
Все новости
Рекомендуем
 