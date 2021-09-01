Пол Мерсон - о трансферах «Арсенала»: «Я бы лучше распорядился такой огромной суммой денег»

Пол Мерсон, который в прошлом веке отыграл за лондонский «Арсенал» свыше 280 поединков, высказался о трансферной кампании клуба.

В интервью британскому изданию The Mirror Мерсон заявил, что «канониры» «выбросили деньги на ветер», подписав много низкокачественных футболистов за огромную сумму денег. «Дали бы мне эти средства, и я бы лучше распорядился ими», - подытожил свою речь футбольный эксперт.

Напомним, что летом «Арсенал» потратил 130 миллионов евро на трансферы Бена Уайта, Мартина Эдегоора, Аарона Рамсдэйла, Нуну Тавареша, Самби Локонга и Такехиро Томийасу. Несмотря на это, лондонская команда занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, проиграв все матчи и не забыв ни единого гола.