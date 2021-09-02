Бывший защитник «Тоттенхэма» Серж Орье, у которого закончился контракт со «шпорами», может остаться в Лондоне, передаёт журналист Экрем Конур.

По данным источника, сейчас в лондонском клубе ждут решение главного тренера Микеля Артеты по поводу возможного подписания игрока. Сообщается, что руководство «канониров» не против заключить контракт с ивуарийцем.

Напомним, что Орье был игроком «Тоттенхэма» с 2017 по 2021 год. В составе «шпор» он сыграл 110 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Ранее он такж выступал за «ПСЖ», «Тулузу» и «Ланс».