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Услуги Орье предложили «Арсеналу» слухи

02 Сентября 2021 • 17:58 Комментировать (1)
Арсенал
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Норвич
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11.09 17:00

Бывший защитник «Тоттенхэма» Серж Орье, у которого закончился контракт со «шпорами», может остаться в Лондоне, передаёт журналист Экрем Конур.

По данным источника, сейчас в лондонском клубе ждут решение главного тренера Микеля Артеты по поводу возможного подписания игрока. Сообщается, что руководство «канониров» не против заключить контракт с ивуарийцем.

Напомним, что Орье был игроком «Тоттенхэма» с 2017 по 2021 год. В составе «шпор» он сыграл 110 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Ранее он такж выступал за «ПСЖ», «Тулузу» и «Ланс».

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Арсенал Лондон Серж Орье Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Vaisili0k
02 Сентября 2021 в 18:02
Артете для войны с болельщиками не хватало только взять бывшего игрока шпор...
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