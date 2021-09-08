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Премьер-лига

В Италии уверены, что Конте слишком умный для того, чтобы принять «Арсенал»

08 Сентября 2021 • 20:27 Комментировать (2)
Арсенал
...
Норвич
1.50 4.50 6.30
11.09 17:00

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте вряд ли окажется в Премьер-лиге Англии в ближайшее время, где скоро может освободиться место в «Арсенале», который начал сезон с трёх поражений кряду.

- Он слишком умный для того, чтобы принять команду с обилием таких проблем на сегодняшний день, - заявил Calciomercato итальянский обозреватель Фабрицио Бьязин. - Он мог бы потенциально рассматривать такую возможность на следующий сезон, но у меня есть сомнения.

Напомним, что по условиям расторжения контракта с «Интером», у Конте нет возможности работать в Серии А на протяжении года, и он попробует себя в роли аналитика на телевидении.

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Интер Милан Арсенал Лондон Антонио Конте
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Slain
08 Сентября 2021 в 22:43
Капитан очевидность
Devito792@gmail.com
08 Сентября 2021 в 20:48
Хитрый Жук
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