«Арсеналу» приглянулся Томиясу

Лондонский «Арсенал» ищет потенциальное усиление своего состава в чемпионате Италии.

У футболиста «Болоньи» и сборной Италии Такэхиро Томиясу есть возможность уйти на повышение. В последний день трансферного окна «канониры» в авральном режиме ищут нового защитника. The Athletic сообщает, что английскому клубу приглянулся 22-летний азиат, способный сыграть в центре защиты и на правом фланге.

Предполагается, что «Арсенал» перейдёт к активным шагам в направлении оформления трансфера Томиясу, если сможет избавиться от Эктора Бельерина.

Японский оборонец в прошлом сезоне провёл за «россоблу» 33 поединка во всех турнирах, отличившись двумя голами.