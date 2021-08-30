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Премьер-лига

Виллиан рассторг контракт с «Арсеналом» и вернулся в бразильский чемпионат официально

30 Августа 2021 • 23:21 Комментировать (1)
Арсенал
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Норвич
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11.09 17:00

«Арсенал» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором объявил об обоюдном расторжении контракта с бразильским вингером Виллианом.

Клуб сообщает, что у игрока оставалось еще два года действующего соглашения, но после личного разговора с футболистом «канониры» согласись отпустить его в свободное плавание. Виллиан теперь подпишет контракт с «Коринтиансом», выступающим в чемпионате Бразилии.

Впрочем, болельщики лондонцев остались недовольны таким раскладом событий, ведь руководство в начале лета планировало выручить за флангового полузащитники 20 миллионов евро. Фанаты в социальных сетях выражают мнение, что интересы клуба должны стоять выше интересов любого игрока.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sasha85
30 Августа 2021 в 23:28
Ну так то можно было бы если не деньги за лентяя взять, так попытаться на какого-нибудь перспективного тинэйджера поменять...
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