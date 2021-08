«Арсенал» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором объявил об обоюдном расторжении контракта с бразильским вингером Виллианом.

Клуб сообщает, что у игрока оставалось еще два года действующего соглашения, но после личного разговора с футболистом «канониры» согласись отпустить его в свободное плавание. Виллиан теперь подпишет контракт с «Коринтиансом», выступающим в чемпионате Бразилии.

Впрочем, болельщики лондонцев остались недовольны таким раскладом событий, ведь руководство в начале лета планировало выручить за флангового полузащитники 20 миллионов евро. Фанаты в социальных сетях выражают мнение, что интересы клуба должны стоять выше интересов любого игрока.

Best of luck at @Corinthians, @willianborges88