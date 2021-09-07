Солер угодил в сферу интересов «Ливерпуля»

Карлос Солер, игрок «Валенсии», является одним из претендентов на переход в состав команды Юргена Клоппа.

«Красные» продолжают активно шерстить рынок, подыскивая для себя подходящих для усиления состава игроков. По сведениям ресурса Fichajes, одним из кандидатов на появление в стане мерсисайдцев является футболист сборной Испании Карлос Солер.

К слову, у недавнего дебютанта «фурии рохи» получилось забить в первом же матче за свою национальную команду – в поединке со Швецией. Правда, этот мяч не помог испанцам избежать поражения 1:2.

Солер в рамках минувшего сезона отличился за «лос чес» 12 мячами и 9 результативными пасами в 34 играх.