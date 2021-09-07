Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 175 Комментарии
Премьер-лига

Солер угодил в сферу интересов «Ливерпуля»

07 Сентября 2021 • 00:08 Комментировать
Осасуна
...
Валенсия
2.50 3.30 2.90
12.09 17:15

Карлос Солер, игрок «Валенсии», является одним из претендентов на переход в состав команды Юргена Клоппа.

«Красные» продолжают активно шерстить рынок, подыскивая для себя подходящих для усиления состава игроков. По сведениям ресурса Fichajes, одним из кандидатов на появление в стане мерсисайдцев является футболист сборной Испании Карлос Солер.

К слову, у недавнего дебютанта «фурии рохи» получилось забить в первом же матче за свою национальную команду – в поединке со Швецией. Правда, этот мяч не помог испанцам избежать поражения 1:2.

Солер в рамках минувшего сезона отличился за «лос чес» 12 мячами и 9 результативными пасами в 34 играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ливерпуль Карлос Солер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
00:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола летом заблокировал переход Сауля в «Манчестер Сити»
00:21 · Англия. Премьер-лига
Санчо: «С момента подписания контракта с «МЮ» я не переставал улыбаться»
00:08 · Англия. Премьер-лига
Солер угодил в сферу интересов «Ливерпуля»
06 Сентября
23:40 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен в шаге от подписания нового контракт с «Челси»
22:41 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Роналду проведёт свою первую тренировку в «МЮ»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек: Я играю раз в месяц, но надо доверять Сульшеру
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл возможную замену Облаку в АПЛ слухи
21:44 · Англия. Премьер-лига
Кейта не может покинуть Гвинею из-за военного переворота в стране
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в подписании Асенсио
21:27 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс заинтересовал скаутов «Манчестер Юнайтед»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Маккенни может зимой перебраться в клуб АПЛ слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
Райс может стать футболистом «Манчестер Юнайтед» будущим летом
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» примет меры в отношении игроков, отправившихся на матч сборной Аргентины
20:19 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон заявил о желании играть в поле
15:43 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку имеет проблему с бедром
Все новости
Рекомендуем
 