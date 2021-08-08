​Гвардиола бросил камень в огород УЕФА и ФИФА

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения в матче за Суперкубок Англии в очередной раз пожаловался на плотный календарь в футболе.

«Мы вышли на матч, будто бы это ещё прошлый сезон. Мы много опаздывали, потому что УЕФА и ФИФА не позволяют футболистам отдыхать.

В ближайшее время в команду вернутся 7 или 8 футболистов. Родри провёл только две тренировки, а Лапорт изолирован. Думаю, что нам придётся добиваться результата в условиях не лучшей формы», - приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что Суперкубок Англии завоевал «Лестер», обыгравший «Манчестер Сити» со счётом 1:0.