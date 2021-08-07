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Англия. Премьер-лига

​Фанат сделал селфи с футболистом во время матча за Суперкубок Англии

07 Августа 2021 • 21:46 Комментировать
Лестер
1:0
Манчестер Сити
окончен
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Футбольный сезон в Англии был официально открыт в субботу вечером. В первой игре сезона «Лестер» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок страны. Автором единственного гола стал Келечи Ихеначо, реализовавший пенальти.

Вскоре после начала второго тайма в игре на «Уэмбли» произошла необычная ситуация. Судя по появившимся кадрам, один из фанатов каким-то образом смог преодолеть ограждения и оказаться около пределов футбольного поля. Там этот фанат сделал селфи с полузащитником «Лестера» Джеймсом Мэддисоном.

Добавим, что слухи связывают Джеймса Мэддисона с переходом в «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джеймс Мэддисон
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