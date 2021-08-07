​Фанат сделал селфи с футболистом во время матча за Суперкубок Англии

Футбольный сезон в Англии был официально открыт в субботу вечером. В первой игре сезона «Лестер» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок страны. Автором единственного гола стал Келечи Ихеначо, реализовавший пенальти.

Вскоре после начала второго тайма в игре на «Уэмбли» произошла необычная ситуация. Судя по появившимся кадрам, один из фанатов каким-то образом смог преодолеть ограждения и оказаться около пределов футбольного поля. Там этот фанат сделал селфи с полузащитником «Лестера» Джеймсом Мэддисоном.

Добавим, что слухи связывают Джеймса Мэддисона с переходом в «Арсенал».