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Англия. Премьер-лига

Гвардиола: «Бернарду Силва хочет покинуть «Манчестер Сити»

06 Августа 2021 • 16:32 Комментировать
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Бернарду Силва хочет покинуть клуб. Он добавил, что, помимо португальца, есть ещё два или три игрока, которые тоже хотят сменить команду.

«Бернарду до сих пор является игроком нашей команды, но он хочет сменить клуб. Кроме него, есть ещё два или три футболиста, которые тоже хотят уйти, но на данный момент они являются нашими игроками», - цитирует тренера пресс-служба английского клуба.

Напомним, что Бернарду Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» в 2017 году за 50 миллионов евро. Он трижды становился чемпионом Англии. Ранее сообщалось, что португалец может перейти в «Барселону» или «Атлетико».

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Бернарду Силва
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