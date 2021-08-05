​Роджерсу задали вопрос о будущем Мэддисона

Полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона слухи активно связывают с «Арсеналом». На вопрос по поводу будущего 24-летнего футболиста ответил наставник «лис» Брендан Роджерс.

«Останется ли Мэддисон на этот сезон? Я считаю, что да. Мне ничего другого не говорили. Джеймс является очень важным футболистом нашей команды», - приводит слова Роджерса Goal.com.

Джеймс Мэддисон выступает за «Лестер» с лета 2018 года после перехода из «Норвича». За три сезона хавбек провёл за «лис» 118 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 20 голевых передач.

В субботу, 7 августа, «Лестер» сразится с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.