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Англия. Премьер-лига

Защитник «Лилля» привлёк внимание «Манчестер Сити»

02 Августа 2021 • 21:56 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
3.45 3.70 2.05
07.08 19:00
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Согласно информации французской газеты L'Equipe, «Манчестер Сити» мониторит ситуацию с защитником французского «Лилля» Свеном Ботманом.

Не совсем ясно, зачем «горожанам» еще один футболист обороны. В их составе уже есть Рубен Диаш, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт и Натан Аке. Никто из них не старше 27 лет, и все четверо имеют долгосрочные контракты. Вместе с «Сити» на Ботмана претендуют соседи из «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Французский клуб требует за голландца 43 миллиона евро.

Нужно добавить, что прошлым летом Свен Ботман перешел в «Лилль» из амстердамского «Аякса» за восемь миллионов евро. За сезон он сыграл в 47 матчах и помог команде стать чемпионом Франции.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Свен Ботман
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