Защитник «Лилля» привлёк внимание «Манчестер Сити»

Согласно информации французской газеты L'Equipe, «Манчестер Сити» мониторит ситуацию с защитником французского «Лилля» Свеном Ботманом.

Не совсем ясно, зачем «горожанам» еще один футболист обороны. В их составе уже есть Рубен Диаш, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт и Натан Аке. Никто из них не старше 27 лет, и все четверо имеют долгосрочные контракты. Вместе с «Сити» на Ботмана претендуют соседи из «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Французский клуб требует за голландца 43 миллиона евро.

Нужно добавить, что прошлым летом Свен Ботман перешел в «Лилль» из амстердамского «Аякса» за восемь миллионов евро. За сезон он сыграл в 47 матчах и помог команде стать чемпионом Франции.