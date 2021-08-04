Как сообщалось ранее, нынешний капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш должен стать игроком «Манчестер Сити». Сума сделки возможно составит 117 миллионов евро. Этот трансфер может стать крупнейшим в истории английского футбола, побив предыдущий рекорд Поля Погба, который в 2016 году вернулся из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

В четверг, пятого августа, игрок должен прибыть в расположение «горожан», чтобы пройти медицинское обследование, об этом заявляет The Transfer Show's.

Если всё сложится хорошо, то Джек сможет дебютировать в составе «голубых» уже в матче за Суперкубок Англии против «Лестера» в эту субботу.