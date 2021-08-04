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Англия. Премьер-лига

Грилиш в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Манчестер Сити» слухи

04 Августа 2021 • 23:25 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
3.75 3.70 1.95
07.08 19:00
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Как сообщалось ранее, нынешний капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш должен стать игроком «Манчестер Сити». Сума сделки возможно составит 117 миллионов евро. Этот трансфер может стать крупнейшим в истории английского футбола, побив предыдущий рекорд Поля Погба, который в 2016 году вернулся из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

В четверг, пятого августа, игрок должен прибыть в расположение «горожан», чтобы пройти медицинское обследование, об этом заявляет The Transfer Show's.

Если всё сложится хорошо, то Джек сможет дебютировать в составе «голубых» уже в матче за Суперкубок Англии против «Лестера» в эту субботу.


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Манчестер Сити Джек Грилиш Астон Вилла Трансферы футбола - лето 2021
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