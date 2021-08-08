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Англия. Премьер-лига

Роджерс рассказал о сроках восстановления Фофана

08 Августа 2021 • 00:13 Комментировать
Лестер
1:0
Манчестер Сити
окончен
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал о травме защитника своей команды Уэсли Фофана. Во время товарищеского матча «лис» против «Вильярреала» игрок испанской команды Фернандо Нино в единоборстве сломал ногу сопернику.

Сегодня «Лестер» минимально одолел «Манчестер Сити» (1:0) в матче за Суперкубок Англии, а на послематчевой пресс-конференции тренер «лис» заявил:

«Он сыграет в 2022 году. Такие травмы очень плохи. Но он (Фофана) в хорошем расположении духа. Иногда игроки в таких ситуациях хотят вернуться домой, но он изъявил желание остаться с нами и восстанавливаться здесь», - сказал Брендан Роджерс.

Сезон в Английской Премьер-Лиге «Лестер» начнет матчем с «Вулверхэмптоном» 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Вильярреал Манчестер Сити Суперкубок Англии Брендан Роджерс Уэсли Фофана
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