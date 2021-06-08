«Лестер» подпишет контракт с Эдуаром

Английский «Лестер» в скором времени может объявить о подписании контракта с Одсоном Эдуаром, который работает в «Селтике». 23-летний французский нападающий стал автором 16 точных ударов в 26 матчах шотландского чемпионата, приковав к своей персоне интерес со стороны больших команд Европы.

Контракт Одсонна с «Селтиком» подходит к завершению летом 2022 года, в то время как аналитики Transfermarkt оценивают его услуги в 15 миллионов евро. Эдуар, ставший рекордсменом молодёжной сборной Франции по количеству голов (17), взращивался в системе «ПСЖ», но играл только за дубль. В составе «Селтика» мощный француз забил 62 гола в течение четырёх лет.