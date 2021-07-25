Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Стало известно, как «Манчестер» Сити завышал доходы для обхода правил финансового фейр-плей

25 Июля 2021, 19:28,

«Манчестер Сити» завышал суммы полученных от спонсорских соглашений денег, дабы обойти правила финансового фейр-плей. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, спонсорская компания команды Etihad Airways ещё в 2011 году направляла в отдел партнёров «Манчестер Сити» электронное письмо с просьбой уточнить вопрос о выплате клубу дополнительных спонсорских в размере 12 миллионов фунтов стерлингов, что позволило завысить доходы и обойти таким образом правила финансового фейр-плей.

Напомним, по ходу сезона 2020-21, «Манчестер Сити» был отстранён от участия в еврокубках на 2 последующих сезона, однако после рассмотрения апелляции клуба, решение было отменено.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Манчестер Сити
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Master8
25 Июля 2021, 20:16

К сожалению бабки опять все решат. Все старо как мир: все равны, но есть ровнее.

3
BESTJuventus10
25 Июля 2021, 19:56

напоминаю. уефа за честность и спортивные принципы))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола