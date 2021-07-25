Стало известно, как «Манчестер» Сити завышал доходы для обхода правил финансового фейр-плей

«Манчестер Сити» завышал суммы полученных от спонсорских соглашений денег, дабы обойти правила финансового фейр-плей. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, спонсорская компания команды Etihad Airways ещё в 2011 году направляла в отдел партнёров «Манчестер Сити» электронное письмо с просьбой уточнить вопрос о выплате клубу дополнительных спонсорских в размере 12 миллионов фунтов стерлингов, что позволило завысить доходы и обойти таким образом правила финансового фейр-плей.

Напомним, по ходу сезона 2020-21, «Манчестер Сити» был отстранён от участия в еврокубках на 2 последующих сезона, однако после рассмотрения апелляции клуба, решение было отменено.