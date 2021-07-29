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Англия. Премьер-лига

Полузащитник «Манчестер Сити» переберётся в итальянский чемпионат

29 Июля 2021 • 23:36 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
3.75 3.95 1.90
07.08 19:00
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«Верона» на полноценной основе подписала Ивана Илича из «Манчестер Сити», который прошлый сезон провел за итальянский клуб на правах аренды. В структуре английского гранда сербский 20-летний футболист находился с 2017 года, но так и не смог заиграть в первой команде при Пепе Гвардиоле.

Итальянцы заплатили за Илича 7,5 миллиона евро, передает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на своего коллегу Матте Моретто. Также отмечается, что в договоре между клубами отсутствует пункт о возможном обратном выкупе.

За «Верону» в минувшем розыгрыше Серии А Иван Илич сыграл 26 матчей, в которых записал на свой счет 2 гола.


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Евро-Футбол.Ру,
Верона Манчестер Сити Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Иван Илич
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