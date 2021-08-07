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Англия. Премьер-лига

Никакой дебют Грилиша и наказание от Ихеаначо: «Лестер» оставил «Манчестер Сити» с носом в Суперкубке Англии

07 Августа 2021 • 21:09 Комментировать (4)
Лестер
1:0
Манчестер Сити
окончен
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Новый английский сезон традиционно начинался эхом предыдущего – Суперкубком.

Протокол игры  
Лестер 1:0 Манчестер Сити
(1:0) Ихеаначо Келечи 89'    
Шмейхель Каспер Рикарду Перейра II Амарти Даниэль Сёюнджю Чаглар Бертранд Райан   50'   78' (Томас Люк (   78') Тилеманс Юри   72' (Дьюзбери-Холл Кирнан (   72') Ндиди Уилфред Перес Айосе   71' (Олбрайтон Марк (   71') Мэддисон Джеймс   72' (Сумаре Бубакари (   72') Барнс Харви   79' (Ихеаначо Келечи (   79') Варди Джейми   71' (Дака Пэтсон (   71')
Запасные: Бенкович Филип Чодури Хамза Уорд Дэнни II
Стеффен Закари Канселу Жоау Диаш Рубен   88' Аке Натан Менди Бенжамен Палмер Коул   74' (Силва Бернарду (   74') Фернандиньо Фернандо   88' Гюндоган Илкай   65' (Грилиш Джек (   65') Марез Рияд Торрес Ферран   74' (Ben Knight (   74') Samuel Edozie   65' (Родри Эрнандес (   65')
Запасные: Коуто Ян Сандлер Филипп Гомес Клаудио Дойл Томми Карсон Скотт
07 августа. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

Раньше «Манчестер Сити» и «Лестер» никогда не встречались между собой в Суперкубке, так что сейчас они открыли новую грань своего противостояния. Фаворитом смотрелись «небесно-голубые», прикупившие за противоречивую сумму Грилиша. Но дело, конечно, не в Грилише, а в общем уровне состава «Ман Сити», даже учитывая тот факт, что в старте на «Комьюнити Шилд» вышли малоизвестные Стеффен, Эдози и Палмер.

Первый тайм получился не особо зрелищным, но и не самым закрытым. На шестой минуте Гюндоган со штрафного пульнул в верхний угол – Шмейхель вытащил. Спустя десять минут нейтрализовывать дальний удар Варди пришлось Стеффену. Потом Айосе Перес бил с близкого расстояния в руки вратарю. Эдози, войдя в штрафную, пустил мяч рядом со створом.

Не обошлось без обмена шансами и перед наступлением перерыва. На 44-й минуте Гюндоган обводящим ударом не попал в правую девятку, а ответ «лисов» выдался куда опасней. Варди, замыкая прострел Барнса, пробил в падении, и Стеффен отразил мяч в штангу. «Лестер» не тушевался, что тоже было ожидаемо. Для них не существует авторитетов, их просто так голыми руками не возьмёшь.

С развитием второго тайма «Манчестер Сити» согласно философии Гвардиолы утверждался в качестве позицонно атакующей команды. Было это достаточно тягомотно. Опять же, моментов недоставало. Прорыв Мареза на исходе часа игры был перспективен, но выйти чисто один на один ему не позволили, и он нанёс удар выше створа. Мэддисон на следующей минуте послал мяч в зону рядом со штангой вне ворот.

Гвардиола достал из колоды козырь в лице Грилиша, выпустив этого сверхдорогого парня на замену. Но джокером Джек не стал, и концовка осталась за «Лестером». «Лисы» сделали ставку на гол в последние минуты основного времени, чтобы предотвратить серию пенальти. И им это удалось. Бывший игрок «небесно-голубых» Ихеаначо, вышедший на замену, попал в чужой под нарушение Аке, и сам же реализовал пенальти, послав мяч над Стеффеном.

«Лестер» вслед за Кубком взял и Суперкубок Англии, победив в решающих матчах финалистов Лиги чемпионов. «Лисы» штампуют кубковые турниры и не стесняются, когда вокруг них есть такие маститые гранды, за что респект команде Брендана Роджерса.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Сити Суперкубок Англии
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
07 Августа 2021 в 22:15
Молодец лисы!
Misha_diablo_football
07 Августа 2021 в 21:57
Сити откровенно слабо выглядел, многие лидеры в отпуске или недавно вышли из отпуска из-за этого и упустили возможность взять трофей. Лестеру респект, Роджерс сколотил отличный боевитый коллектив...
Don sangre
07 Августа 2021 в 22:16
я в них не сомневался!
Sergo
07 Августа 2021 в 21:16
Пепка - физрук, это и так все знают
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