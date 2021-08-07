Никакой дебют Грилиша и наказание от Ихеаначо: «Лестер» оставил «Манчестер Сити» с носом в Суперкубке Англии

Новый английский сезон традиционно начинался эхом предыдущего – Суперкубком.

Раньше «Манчестер Сити» и «Лестер» никогда не встречались между собой в Суперкубке, так что сейчас они открыли новую грань своего противостояния. Фаворитом смотрелись «небесно-голубые», прикупившие за противоречивую сумму Грилиша. Но дело, конечно, не в Грилише, а в общем уровне состава «Ман Сити», даже учитывая тот факт, что в старте на «Комьюнити Шилд» вышли малоизвестные Стеффен, Эдози и Палмер.

Первый тайм получился не особо зрелищным, но и не самым закрытым. На шестой минуте Гюндоган со штрафного пульнул в верхний угол – Шмейхель вытащил. Спустя десять минут нейтрализовывать дальний удар Варди пришлось Стеффену. Потом Айосе Перес бил с близкого расстояния в руки вратарю. Эдози, войдя в штрафную, пустил мяч рядом со створом.

Не обошлось без обмена шансами и перед наступлением перерыва. На 44-й минуте Гюндоган обводящим ударом не попал в правую девятку, а ответ «лисов» выдался куда опасней. Варди, замыкая прострел Барнса, пробил в падении, и Стеффен отразил мяч в штангу. «Лестер» не тушевался, что тоже было ожидаемо. Для них не существует авторитетов, их просто так голыми руками не возьмёшь.

С развитием второго тайма «Манчестер Сити» согласно философии Гвардиолы утверждался в качестве позицонно атакующей команды. Было это достаточно тягомотно. Опять же, моментов недоставало. Прорыв Мареза на исходе часа игры был перспективен, но выйти чисто один на один ему не позволили, и он нанёс удар выше створа. Мэддисон на следующей минуте послал мяч в зону рядом со штангой вне ворот.

Гвардиола достал из колоды козырь в лице Грилиша, выпустив этого сверхдорогого парня на замену. Но джокером Джек не стал, и концовка осталась за «Лестером». «Лисы» сделали ставку на гол в последние минуты основного времени, чтобы предотвратить серию пенальти. И им это удалось. Бывший игрок «небесно-голубых» Ихеаначо, вышедший на замену, попал в чужой под нарушение Аке, и сам же реализовал пенальти, послав мяч над Стеффеном.

«Лестер» вслед за Кубком взял и Суперкубок Англии, победив в решающих матчах финалистов Лиги чемпионов. «Лисы» штампуют кубковые турниры и не стесняются, когда вокруг них есть такие маститые гранды, за что респект команде Брендана Роджерса.

Кирилл Иванцов