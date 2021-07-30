Олбрайтон продлил контракт с «Лестером»

Английский полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон поставил подпись под новым соглашением с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «лис».

По данным источника, новое соглашение свяжет футболиста с «Лестером» ещё на три года. Старая договоренность истекала следующим летом.

Марк Олбрайтон выступает за «лис» с 2014 года. С командой футболист становился чемпионом Англии в 2016 году, во втором сезоне после возвращения клуба в Премьер-лигу.

Всего за «Лестер» Марк Олбрайтон сыграл 187 матчей, в которых забил 10 голов. В предыдущем сезоне игрок занял с командой пятое место в турнирной таблице, до последнего тура участвуя в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.