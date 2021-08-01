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Англия. Премьер-лига

«Манчестер Сити» открыл футбольную академию в Австралии

01 Августа 2021 • 13:45 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
3.45 3.80 2.03
07.08 19:00
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«Манчестер Сити» вместе с City Football Group и при сотрудничестве с колледжем Парейд открыл новую футбольную академию в Австралии. Школа будет базироваться в Мельбурне, а уже в ближайшее время будет оснащена новыми полями, специальными помещениями и залами для реабилитации.

Старт набора юных футболистов запланирован на январь 2022 года, а в последствии проект будет расширяться. Целью этой идеи является создание улучшенных условий для развития футбола на континенте.

Примечательно, что в 2021 году колледж Парейд отмечает свое 150-летие. Его выпускниками становились ряд известных в Австралии спортсменов и не только.

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