«Манчестер Сити» открыл футбольную академию в Австралии

«Манчестер Сити» вместе с City Football Group и при сотрудничестве с колледжем Парейд открыл новую футбольную академию в Австралии. Школа будет базироваться в Мельбурне, а уже в ближайшее время будет оснащена новыми полями, специальными помещениями и залами для реабилитации.

Старт набора юных футболистов запланирован на январь 2022 года, а в последствии проект будет расширяться. Целью этой идеи является создание улучшенных условий для развития футбола на континенте.

Примечательно, что в 2021 году колледж Парейд отмечает свое 150-летие. Его выпускниками становились ряд известных в Австралии спортсменов и не только.