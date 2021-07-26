«Манчестер Сити» готов предложить Рубену Диашу новый контракт

Чемпион Англии прошлого сезона «Манчестер Сити» готов предложить одному из своих центральных защитников, Рубену Диашу, новый контракт. Об этом сообщает Daily Star.

По данным источника, в клубе ценят тот уровень игры, который демонстрирует Диаш, и готовы практически удвоить оклад футболиста. В настоящее время игрок получает около 4 миллионов евро в год, а по новому соглашению оклад футболиста составит 8 миллионов евро в год.

Рубен Диаш по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги был признан футболистом года в чемпионате. Защитник отыграл за «горожан» 32 матча, отметившись 1 голом.