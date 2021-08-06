«Манчестер Сити» может подписать Кейна и не нарушить финансовый фэйр-плей

«Манчестер Сити» не рискует нарушить правила финансового фэйр-плей, пишет в своем «Твиттере» финансовый эксперт Киран Магуайр.

«Горожане» завершили сделку по приобретению полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Второй их желанной целью остается нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. В общей сложности за обоих придется заплатить более 300 миллионов евро. Несмотря на огромные цифры, манчестерский клуб может избежать нарушения финансового фэйр-плей.

Киран Магуайр из Ливерпульского университета считает, что «Сити» должен будет распределить выплаты на протяжении всего действия контрактов обоих игроков, а также периодически зарабатывать на продаже других футболистов.