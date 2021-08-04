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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» предлагает за Мэддисона четырёх игроков

04 Августа 2021 • 20:59 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
3.75 3.70 1.95
07.08 19:00
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Лондонский «Арсенал» в попытке приобрести полузащитника Джеймса Мэддисона предлагает «Лестер Сити» выбрать одного из своих футболистов, пишет Metro.

«Пушкари» готовы расстаться с кем-то из следующих игроков - Рис Нельсон, Эйнсли Мейтленд-Найлз, Джо Уиллок или Эдди Нкетиа. Таким образом, «Арсенал» хочет скинуть цену на Мэддисона, за которого «Лестер» требует 70 миллионов евро. Англичане переключились на 24-летнего полузащитника после того, как не сумели договориться с мадридским «Реалом» о трансфере Мартина Эдегора.

Джеймс Мэддисон в прошлом сезоне английской Премьер-лиги провел 31 матч, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Арсенал Лондон Джеймс Мэддисон Эйнсли Мейтленд-Найлз Джо Уиллок Эдди Нкетиа Трансферы футбола - лето 2021
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