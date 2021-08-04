«Арсенал» предлагает за Мэддисона четырёх игроков

Лондонский «Арсенал» в попытке приобрести полузащитника Джеймса Мэддисона предлагает «Лестер Сити» выбрать одного из своих футболистов, пишет Metro.

«Пушкари» готовы расстаться с кем-то из следующих игроков - Рис Нельсон, Эйнсли Мейтленд-Найлз, Джо Уиллок или Эдди Нкетиа. Таким образом, «Арсенал» хочет скинуть цену на Мэддисона, за которого «Лестер» требует 70 миллионов евро. Англичане переключились на 24-летнего полузащитника после того, как не сумели договориться с мадридским «Реалом» о трансфере Мартина Эдегора.

Джеймс Мэддисон в прошлом сезоне английской Премьер-лиги провел 31 матч, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.