​«Манчестер Сити» и «Лестер» назвали составы на матч за Суперкубок Англии

В субботу вечером футбольный сезон в Англии будет открываться матчем между «Манчестер Сити» и «Лестером» за Суперкубок страны.

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола внёс в стартовый состав своей команды таких футболистов: Стеффен, Канселу, Диаш, Аке, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Палмер, Эдози, Торрес.

Рулевой «лис» Брендан Роджерс, в свою очередь, доверил место на футбольном поле с первых минут следующим исполнителям: Шмейхель, Амарти, Рикарду, Сёюнджю, Бертран, Ндиди, Тилеманс, Перес, Мэддисон, Барнс, Варди.

Матч «Лестер» - «Манчестер Сити» начнётся в 19:15 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.