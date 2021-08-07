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Англия. Премьер-лига

​«Манчестер Сити» и «Лестер» назвали составы на матч за Суперкубок Англии

07 Августа 2021 • 18:36 Комментировать
Лестер
0:0
Манчестер Сити
3.70 3.55 2.10
1-й тайм
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В субботу вечером футбольный сезон в Англии будет открываться матчем между «Манчестер Сити» и «Лестером» за Суперкубок страны.

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола внёс в стартовый состав своей команды таких футболистов: Стеффен, Канселу, Диаш, Аке, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Палмер, Эдози, Торрес.

Рулевой «лис» Брендан Роджерс, в свою очередь, доверил место на футбольном поле с первых минут следующим исполнителям: Шмейхель, Амарти, Рикарду, Сёюнджю, Бертран, Ндиди, Тилеманс, Перес, Мэддисон, Барнс, Варди.  

Матч «Лестер» - «Манчестер Сити» начнётся в 19:15 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.

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Лестер Манчестер Сити
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