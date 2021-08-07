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Англия. Премьер-лига

«Манчестер Сити» готов предложить новые контракты двоим футболистам

07 Августа 2021 • 22:35 Комментировать
Лестер
1:0
Манчестер Сити
окончен
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Чемпион Англии «Манчестер Сити» готов предложить паре своих футболистов новые контракты. Об этом сообщает 90min.

По данным источника, после подписания Джека Грилиша из «Астон Виллы», что являлось главным фокусом последних недель, в клубе приступят к решению внутренних вопросов накануне старта английского чемпионата.

«Сити» определил Джона Стоунса и Фила Фодена на продление соглашений.

Джон Стоунс минувшим летом был одним из кандидатов на уход из клуба однако ему удалось хорошо себя зарекомендовать. Теперь футболист может продлить контракт на улучшенных условиях.

Сегодня «горожане» проиграли дуэль за Суперкубок Англии «Лестеру» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Сити Джон Стоунс Фил Фоден
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