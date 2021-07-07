Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» не может позволить себе нового форварда

Хосеп Гвардиола преуменьшил шансы «Манчестер Сити» подписать этим летом замену Серхио Агуэро, жалуясь, что клуб «не может себе этого позволить».

Лучший бомбардир «Сити» покинул стадион «Этихад» в конце прошлого сезона после истечения срока его контракта. С тех пор он перешел в «Барселону», хотя еще не зарегистрирован в качестве игрока из-за их катастрофических финансовых проблем каталонского клуба.

После его отъезда ходили слухи о том, кого «Сити» подпишут аргентинцу на замену. Сообщается, что «горожане» уже сделали 100-миллионное предложение по Гарри Кейну, нападающему «Тоттенхэма».

Однако в интервью TV3 Гвардиола сказал, что не уверен в том, подпишут ли в клубе кого-то в качестве замены.

«По указанным ценам мы не собираемся покупать нападающих. Это невозможно, мы не можем себе этого позволить. Все клубы испытывают финансовые трудности, мы не исключение. У нас есть Габриэль (Жесус) и Ферран (Торрес), у которых в нашем клубе всё идет на ура», - сказал Гвардиола.