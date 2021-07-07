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Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» не может позволить себе нового форварда

07 Июля 2021, 22:36,

Хосеп Гвардиола преуменьшил шансы «Манчестер Сити» подписать этим летом замену Серхио Агуэро, жалуясь, что клуб «не может себе этого позволить».

Лучший бомбардир «Сити» покинул стадион «Этихад» в конце прошлого сезона после истечения срока его контракта. С тех пор он перешел в «Барселону», хотя еще не зарегистрирован в качестве игрока из-за их катастрофических финансовых проблем каталонского клуба.

После его отъезда ходили слухи о том, кого «Сити» подпишут аргентинцу на замену. Сообщается, что «горожане» уже сделали 100-миллионное предложение по Гарри Кейну, нападающему «Тоттенхэма».

Однако в интервью TV3 Гвардиола сказал, что не уверен в  том, подпишут ли в клубе кого-то в качестве замены.

«По указанным ценам мы не собираемся покупать нападающих. Это невозможно, мы не можем себе этого позволить. Все клубы испытывают финансовые трудности, мы не исключение. У нас есть Габриэль (Жесус) и Ферран (Торрес), у которых в нашем клубе всё идет на ура», - сказал Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Трансферы футбола - лето 2021, Габриэль Жезус, Ферран Торрес
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