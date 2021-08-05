«Манчестер Сити» не будет бороться за Месси

«Манчестер Сити» не планирует включаться в гонку за Лионелем Месси, сообщает английское издание Express.

Сегодня стало известно, что аргентинец не продлил контракт с «Барселоной». В прошлом месяце сообщалось, что 34-летний футболист пойдет на двукратное понижение зарплаты и подпишет новое 5-летнее соглашение. Финансовые трудности каталонского клуба привели к тому, что Месси теперь является свободным агентом.

Это означает, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» мог бы перебраться в «Манчестер Сити», с которым его связывали год назад. Однако этим летом «горожане» не заинтересованы в приобретении аргентинского футболиста. Сейчас они работают над завершением сделки по Джеку Грилишу и все еще собираются переманить к себе нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.