Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 226 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

«Манчестер Сити» не будет бороться за Месси

05 Августа 2021 • 21:39 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
3.75 3.70 1.95
07.08 19:00
1000 рублей бесплатная ставка

«Манчестер Сити» не планирует включаться в гонку за Лионелем Месси, сообщает английское издание Express.

Сегодня стало известно, что аргентинец не продлил контракт с «Барселоной». В прошлом месяце сообщалось, что 34-летний футболист пойдет на двукратное понижение зарплаты и подпишет новое 5-летнее соглашение. Финансовые трудности каталонского клуба привели к тому, что Месси теперь является свободным агентом.

Это означает, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» мог бы перебраться в «Манчестер Сити», с которым его связывали год назад. Однако этим летом «горожане» не заинтересованы в приобретении аргентинского футболиста. Сейчас они работают над завершением сделки по Джеку Грилишу и все еще собираются переманить к себе нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Манчестер Сити Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может купить голкипера «Барселоны»
22:03 · Англия. Премьер-лига
Ромеро: «Я сделал свой выбор»
21:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не будет бороться за Месси
21:26 · Англия. Премьер-лига
Уэлбек пропустит начало сезона
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Бетиса»
20:43 · Англия. Премьер-лига
Кристиан Ромеро улетел в Лондон
19:54 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч за Суперкубок Англии – 7 августа 2021
18:52 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок ​«Челси» Дзола сомневается в трансфере Лукаку
18:35 · Англия. Премьер-лига
Каррагер - Кейну: «Не стоит портить себе репутацию»
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Роджерсу задали вопрос о будущем Мэддисона
17:37 · Англия. Премьер-лига
​Трансфер Лукаку в «Челси» может сорваться слухи
17:30 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо может перейти в «Тоттенхэм»
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Грилиш уже подписал контракт с «Манчестер Сити»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва может перейти в «Барселону» или «Атлетико»
16:10 · Англия. Премьер-лига
Ауа хочет перейти в «Арсенал»
Все новости
Рекомендуем
 