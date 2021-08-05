«Эвертон» и «Лестер» претендуют на форварда «Лацио»

«Эвертон» и «Лестер Сити» собираются сделать предложение о покупке нападающего «Лацио» Хоакина Корреа, сообщает итальянское издание Il Messaggero.

Английские клубы готовы начать переговоры с римским клубом, предложив за 26-летнего аргентинца 25 миллионов евро и дополнительные бонусы. «Эвертон» этим летом может потерять Ришарлисона, которого связывают с переходом в мадридский «Реал». «Лестер» в свою очередь намерен расширить свои опции в атаке.

Ранее также сообщалось, что на Корреа положили глаз «Арсенал» и «Тоттенхэм». Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри не видит форварда в своей команде. В прошедшем сезоне Хоакин Корреа выходил на поле в составе римлян в 38 матчах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи.