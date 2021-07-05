18-летний полузащитник «Флуминенсе» подпишет контракт с «Манчестер Сити»

18-летний полузащитник «Флуминенсе» Метиньо подпишет пятилетний контракт с чемпионом Англии «Манчестер Сити», сообщает в своем «Твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

Молодой бразилец получил визу и в ближайшее время должен вылететь в Великобританию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Манчестер Сити». По данным источника, сумма перехода должна составить 5 миллионов евро плюс бонусы за дальнейшее выступление футболиста.

Сообщается, что ближайший сезон Метиньо проведет в аренде во французском «Труа», входящим в систему клубов, принадлежащих владельцам «Манчестер Сити».