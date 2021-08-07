Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 215 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

​Гвардиола высказался после поражения «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок

07 Августа 2021 • 22:28 Комментировать
Лестер
1:0
Манчестер Сити
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

В субботу вечером «Лестер» завоевал Суперкубок Англии, минимально обыграв «Манчестер Сити» (1:0). После поражения небольшое интервью для ITV дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Поздравляю «Лестер». Я более чем доволен тем, как мы играли. Многое было действительно хорошо, молодые игроки были великолепны. Молодёжь получила игровое время, так что в целом было много чего хорошего.

Подчеркнула ли эта игра то, что нам нужно подписать нападающего? Нет. Это зависит от того, возможно ли это. Если возможно, мы это сделаем. Если нет, мы обойдёмся без нового нападающего», - сказал Гвардиола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» оценил сроки отсутствия Парти
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов предложить новые контракты двоим футболистам
22:28 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался после поражения «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок
22:01 · Англия. Премьер-лига
Ромеро дал первое интервью в новом клубе
21:46 · Англия. Премьер-лига
​Фанат сделал селфи с футболистом во время матча за Суперкубок Англии
19:54 · Англия. Премьер-лига
​Жоржиньо отреагировал на грядущий переход Лукаку в «Челси»
19:18 · Англия. Премьер-лига
Сульшер высказался перед первым матчем «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
18:45 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Манчестер Сити» - 1:0 (завершён) 1
18:36 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Лестер» назвали составы на матч за Суперкубок Англии
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Тухель назвал двух легенд «Челси», которых он подписал бы прямо сейчас
17:39 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку вернётся в «Челси» - клубы согласовали трансфер слухи
14:35 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Эвертон» поборются за Дюмфриса
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложил 18 млн евро за одноклубника Кокорина
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал новое предложение по трансферу Лукаку 1
Все новости
Рекомендуем
 