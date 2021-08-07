​Гвардиола высказался после поражения «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок

В субботу вечером «Лестер» завоевал Суперкубок Англии, минимально обыграв «Манчестер Сити» (1:0). После поражения небольшое интервью для ITV дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Поздравляю «Лестер». Я более чем доволен тем, как мы играли. Многое было действительно хорошо, молодые игроки были великолепны. Молодёжь получила игровое время, так что в целом было много чего хорошего.

Подчеркнула ли эта игра то, что нам нужно подписать нападающего? Нет. Это зависит от того, возможно ли это. Если возможно, мы это сделаем. Если нет, мы обойдёмся без нового нападающего», - сказал Гвардиола.