«Манчестер Сити» не оставляет попыток заполучить Грилиша

«Манчестер Сити» продолжает работу над трансфером полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, пишет в своем «Твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

Соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни. Сам игрок, похоже, медлит с принятием решения. «Астон Вилла» в свою очередь хочет сохранить своего лидера, поэтому уже предложила ему новый контракт. Потенциальная сделка оценивает в 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Премьер-лиги Грилиш провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 12 результативных передач. Его текущий контракт с «Астон Виллой» рассчитан до 2025 года.