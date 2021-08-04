«Манчестер Сити», который текущим трансферным окном пытается значимо усилить состав, испытывает некие трудности в процессе подписания новых игроков.

Ранее сообщалось, что в случае перехода Джека Грилиша из «Астон Виллы», который британские СМИ называют вопросом времени, у «горожан» не останется денег на покупку Гарри Кейна. Сам же нападающий «Тоттенхэма» желает покинуть свою нынешнюю команду, несмотря на просьбы руководства.

Как стало известно изданию The Sun, решить эту проблему может продажа Бернарду Силвы, который сам задумывается об уходе из клуба. Поговаривают, что на 26-летнего португальца претендует испанский «Атлетико».

Портал Transgermarkt оценивает возможный переход Бернарду в 70 миллионов евро.