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Мэддисон – основная трансферная цель «Арсенала»

21 Июля 2021, 22:03,

Английский полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон стал приоритетной трансферной целью лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, главный тренер «канониров» видит в Мэддисоне игрока, способного добавить полузащите команды креативности. Ранее к лондонскому клубу из стана «Брайтона» присоединился Бен Уайт.

Утверждается, что «Лестер» намерен выручить с трансфера своего игрока не менее 57 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мэддисон провел за «Лестер» 31 матч в рамках английской Премьер-лиги, записав в свой актив 8 голов и 5 голевых передач.

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Арсенал Лондон, Лестер, Трансферы футбола - лето 2021, Микель Артета, Джеймс Мэддисон
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