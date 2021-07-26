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Английский парламент рассматривает варианты, при которых болельщики смогут полностью заполнять стадионы

26 Июля 2021, 00:54,

Английский парламент рассматривает варианты, при которых уже в следующем сезоне чемпионата болельщики смогут на 100% заполнять трибуны стадионов. Об этом сообщает FourFourTwo.

По данным источника, рассматривается введение обязательного наличия у болельщиков специального паспорта, с помощью которого фанаты подтверждали бы, что проходили вакцинацию от коронавируса.

По мнению представителей парламента Англии, это поможет без рисков заполнять трибуны футбольных арен в полной мере, и мотивирует болельщиков вакцинироваться.

Новый футбольный сезон для клубов элитного дивизиона Англии стартует 7 августа матчем между «Манчестер Сити» и «Лестером» за Суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Манчестер Сити, Лестер, Английская Премьер-лига, Суперкубок Англии
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