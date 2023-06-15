В «Факеле» заявили, что Акбашев перешёл в «Ростов» из-за денег

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о переходе полузащитника Романа Акбашева в «Ростов».

Ранее «Матч ТВ» сообщал о том, что контракт 31-летнего футболиста с «Ростовом» будет рассчитан на два года.

«Он, конечно, был хорошим футболистом для нашей команды. Почему не смогли удержать? Потому что предложили большие деньги. Конечно, вместо него будет другой игрок», — цитирует Котова Metaratings.

В минувшем сезоне Акбашев провёл за «Факел» 34 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России команда из Воронежа заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 30 турах.