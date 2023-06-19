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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божин: «Осинькин с запасными вообще не общается, ко всем нужно относиться одинаково»

19 Июня 2023 • 10:03 Комментировать
Факел
2:0
Енисей
окончен

Бывший защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин, в настоящее время выступающий за «Факел», поделился мнением о главном тренере самарской команды Игоре Осинькине.

По словам Божина, Осинькин совсем не общается с запасными футболистами и не умеет грамотно управлять коллективом.

«Обида была от непонимания. Я сижу, ничего не происходит, тренер не разговаривает… Вы меня полтора года назад спрашивали: «Он топ-тренер?» И я тогда сказал: «Не топ-тренер». Самое сложное для тренера — общаться не с теми, кто играет, а с теми, кто не играет», — приводит слова Божина «Чемпионат».

Божин отметил, что запасные игроки должны знать, в чём им необходимо прибавить для того, чтобы бороться за место в основном составе команды.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 30 турах. «Факел» Божина расположился на 14-й строчке, отстав от самарской команды на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Факел Игорь Осинькин Сергей Божин
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