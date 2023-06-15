Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» нацелился на вратаря «Рубина»

15 Июня 2023 • 14:40 Комментировать
Факел
2:0
Енисей
окончен

«Факел» проявляет интерес к вратарю «Рубина» Александру Беленову.

По информации Metaratings, в казанском клубе не рассчитывают на 36-летнего голкипера, несмотря на имеющийся с футболистом контракт, который действует до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Беленов провёл за «Рубин» всего четыре матча, в которых пропустил семь мячей. Отметим, что ранее опытный вратарь выступал под руководством главного тренера «Факела» Вадима Евсеева за «Уфу».

В минувшем сезоне «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 30 матчах. «Рубин» же стал лучшей командой Первой лиги, добыв путёвку в высший дивизион российского футбола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Факел Александр Беленов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
15:09 · Россия. Премьер-лига
Отец Медины отреагировал на слухи о возможном переходе сына в «Спартак» эксклюзив
14:58 · Россия. Первая лига
Агент игрока «Родины» Наты высказался о будущем футболиста эксклюзив
14:40 · Россия. Премьер-лига
«Факел» нацелился на вратаря «Рубина»
14:36 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и ЦСКА получили штрафы
14:25 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА высказались о контракте Чалова
14:20 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я вряд ли возглавлю «Спартак»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Георгиев: «Рубин» с его возможностями должен бороться за топ-3 РПЛ»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Пять футболистов ЦСКА играли в суперфинале Кубка России с травмами
14:03 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос: «У меня было предложение от «Барселоны»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Петреску: «Дан всегда говорит, что хочет вернуться в РПЛ»
13:43 · Россия. Премьер-лига
«Факел» выкупил полузащитника у «Краснодара» официально
13:31 · Россия. Первая лига
Газизов — о работе в махачкалинском «Динамо»: «Дам комментарии на следующей неделе»
13:29 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» рассмотрит кандидатов на пост гендиректора на следующей неделе
13:22 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о трансферных планах
13:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Масоэро не собирается уходить из «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем