«Факел» нацелился на вратаря «Рубина»

«Факел» проявляет интерес к вратарю «Рубина» Александру Беленову.

По информации Metaratings, в казанском клубе не рассчитывают на 36-летнего голкипера, несмотря на имеющийся с футболистом контракт, который действует до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Беленов провёл за «Рубин» всего четыре матча, в которых пропустил семь мячей. Отметим, что ранее опытный вратарь выступал под руководством главного тренера «Факела» Вадима Евсеева за «Уфу».

В минувшем сезоне «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 30 матчах. «Рубин» же стал лучшей командой Первой лиги, добыв путёвку в высший дивизион российского футбола.