«Факел» и второй раз обыграл «Енисей», не оставив Красноярску шансов на РПЛ

«Енисей» и «Факел» сыграли в рамках плей-офф за право играть в РПЛ. Второй стыковой матч состоялся 10 июня на стадионе «Центральный».

«Факел» выиграл гостевой матч в красноярском манеже и к ответной игре подходил в ранге явного фаворита. Но расслабляться точно не стоило, перед глазами был пример «Пари НН», заставившего понервничать своих болельщиков после более уверенной победы в первом матче. И ещё перед глазами у «Факела» была та же цель, которую с трудом достиг «Пари НН» - сохранить место в элитном дивизионе российского футбола.

Воронежцы не стали повторять ошибок клуба РПЛ из первого матча дня, зато повторили сценарий. Здесь тоже случился быстрый гол, тоже с пенальти. Николай Марков не пожалел Евгения Маркова, врезав по ногам своему однофамильцу. Дело было в штрафной площади «Енисея», поэтому арбитр указал на «точку», а Роман Акбашев уверенно реализовал пенальти. Мяч был отправлен точно в угол, а Ставер улетел в противоположный – 1:0.

«Факел» и далее давил больше, но уже с оглядкой на свои ворота. В конце первого тайма мог удвоить преимущество Воронежа Ираклий Квеквескири. После флангового заброса Раздорских очень неудачно выбил мяч из своей штрафной площади, попав точно в Квеквескири. Ираклий сразу же пробил в ближний угол, очень мощно пустил мяч, но немного не попал в створ.

«Енисей» тоже в обороне не отсиживался, но первый момент создал только на исходе часа игрового времени. Удивительно легко Кирилл Ушатов переиграл оппонента на левом фланге и подал на дальнюю штангу, где Раздорских опередил Свинова, пробив чуть выше ворот. По итогу эпизода, кстати, тренерский штаб «Енисея» очень активно требовал пенальти. Сергей Иванов опасной игры не заметил, а вот Саная удалил, за то, что тот слишком активно жестикулировал на бровке.

В ответ мог всё заканчивать Браими, но из центра штрафной площади пробил мимо ворот. А Хызыр Аппаев для этого момента совершил шикарный проход по флангу, далее выпилив точную передачу. Но нервной концовки «Факел» всё-таки избежал, забив второй мяч. Дубль оформил Роман Акбашев, а остроту создал опять же Хызыр Аппаев: с левого края он вразрез покатил к центру на Акбашева, Роман вырвался на рандеву со Ставером и элегантно перекинул голкипера – 2:0.

Егор Иванов мог подсластить пилюлю в концовке, разрядив пушку с острого угла. Пробил отлично, но мяч врезался в перекладину и вернулся в поле, а красноярцы так и остались без голов в этих стыках. Дважды «Факел» переиграл «Енисей» и доказал, что достоин остаться в РПЛ. Воронеж празднует победу, празднует абсолютно по делу.