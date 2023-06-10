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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Начальникам «Факела» и «Енисея» пришлось помогать резервному судье

10 Июня 2023 • 22:22 Комментировать
Факел
2:0
Енисей
окончен

В субботу вечером «Факел» и «Енисей» проводили ответный стыковой матч за право играть в Премьер-лиге России в следующем сезоне. Во втором тайме травму колена получил Роман Усачёв, который работал боковым арбитром. Усачёва на бровке заменил резервный судья Артём Чистяков. При этом функции четвёртого рефери после этого помогали выполнять начальники команд.

Напомним, что «Факел» обыграл «Енисей» на своём поле со счётом 2:0. По сумме двух встреч воронежцы выиграли 3:0. Команда Вадима Евсеева смогла решить задачу по сохранению прописки в топ-дивизионе на следующий сезон.  

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Енисей Артём Чистяков Роман Усачёв
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