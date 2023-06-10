Евсеев продолжит работу в «Факеле» - директор клуба

Вадим Евсеев продолжит работу с «Факелом» после того, как команда сохранила прописку в Премьер-лиге. Об этом рассказал Кирилл Котов, который занимает должность спортивного директора воронежского клуба.

«У Евсеева изначально был контракт, он дальше продолжает работу в «Факеле». Он решил задачу, сохранил прописку в РПЛ, оценим его работу положительно», - сказал Котов, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Напомним, что в стыковых играх за место в РПЛ «Факел» два раза обыграл «Енисей» - 1:0 на выезде и 2:0 на своём поле.

Добавим, что следующий чемпионат России стартует 23 июля.