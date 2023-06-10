Полузащитник «Енисея» Иванов: «Факел» хорошо сыграл в обороне, а мы недоработали чуть-чуть в нападении»

Полузащитник «Енисея» Егор Иванов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (0:2).

- Что у вашей команды не получилось сегодня, чтобы добиться нужного результата?

- Не получилось выиграть. А так, тяжело сказать. Если счет 2:0, значит, всё по игре, «Факел» был лучше, мы сыграли свой не лучший матч. Не получилось забить. В начале матча поставили пенальти, 0:1. Потом «Факел» уже начал играть по счету. Соперника тяжело вскрыть, к сожалению, потом пропустили второй. Можно сказать, что игра уже была сделана. Мы не опустили руки, пытались забить. У меня только два момента было. Не забили. К сожалению, такой неутешительный итог, 0:3 по сумме двух матчей. Поздравляю «Факел» с тем, что он остался в Премьер-лиге.

- «Енисей» всегда славится игрой в атаке. В двух матчах ноль забитых мячей - это настолько хорошо сыграл «Факел» в обороне, или все-таки ваша команда где-то недоработала в созидании?

- Наверное, всё в совокупности. «Факел» очень хорошо сыграл в обороне, и маленько мы недокрутили. Но могу назвать много причин, почему так произошло. Не хочется оправдываться. Какой есть, такой есть. Могу сказать, что у нас пять человек играли на уколах и еле как доигрывали сезон. Но это не оправдание. Наверное, да, «Факел» хорошо сыграл в обороне, а мы недоработали чуть-чуть в нападении.