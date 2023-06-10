Губернатор Воронежской области поздравил «Факел»

Глава Воронежской области Александр Гусев обратился к игрокам, тренерам и сотрудникам воронежского «Факела» в честь сохранения клубом прописки в Премьер-лиге на будущий сезон.

«Я счастлив, что мы смогли в этом сезоне подарить многочисленной армии болельщиков «Факела» настоящий футбольный праздник. Мы все вместе поддерживали команду, искренне переживали за результаты и верили: задача закрепиться в РПЛ будет выполнена», - пишет Гусев в своём Телеграм-канале.

Напомним, что по итогам 30 туров РПЛ воронежцы заняли лишь 14-е место в турнирной таблице и попали на красноярский «Енисей» в стыковых матчах. Тем не менее, клуб элитного дивизиона ни разу не пропустил от красноярцев за два матча, завершив противостояние со счётом 3:0 по сумме встреч.

Ответная игра, состоявшаяся в Воронеже вечером 10 июня, завершилась со счётом 2:0. О том, что происходило на поле, читайте в нашем материале.