Самедов – о «Факеле»: «Был непростой сезон, но ребята выложились на максимум»

Селекционер воронежского «Факела» и бывший российский футболист Александр Самедов поделился мыслями о сохранении клубом прописки в РПЛ.

«Выполнили задачу – и это самое главное. Безумно счастливы тому, что остались в РПЛ. Сезон был непростой, но ребята выложились на максимум», - цитирует Самедова «Матч ТВ».

Напомним, субботним вечером «Факел» уверенно разобрался с «Енисеем» дома – 2:0. Таким образом, с общим счётом 3:0 воронежцы стали последним, 16-м участником будущего сезона РПЛ.

О том, как «Факел» во второй раз обыграл «Енисей», не оставив Красноярску шансов на РПЛ, читайте в нашем репортаже.