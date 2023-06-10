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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Факел» и «Енисей» играют без ВАР – причины неизвестны

10 Июня 2023 • 17:51 Комментировать (1)
Факел
2:0
Енисей
2-й тайм

В субботу вечером «Факел» и «Енисей» проводят ответный стыковой матч за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне. Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает о том, что игра проходит без использования системы ВАР.

Отмечается, что система ВАР не работает по техническим причинам. С кем конкретно это связано, пока что неизвестно.

Напомним, что в первом матче «Факел» обыграл «Енисей» на выезде с минимальным счётом 1:0.

Следить за развитием событий в поединке между «Факелом» и «Енисеем» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

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Факел РФС Енисей
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ФАКЕЛ ЕНИСЕЙ
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Июня 2023 в 17:58
ай здеся усе делаица па зыванку.. А-ха-ха-ха! )))
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