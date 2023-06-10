​«Факел» и «Енисей» играют без ВАР – причины неизвестны

В субботу вечером «Факел» и «Енисей» проводят ответный стыковой матч за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне. Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает о том, что игра проходит без использования системы ВАР.

Отмечается, что система ВАР не работает по техническим причинам. С кем конкретно это связано, пока что неизвестно.

Напомним, что в первом матче «Факел» обыграл «Енисей» на выезде с минимальным счётом 1:0.

Следить за развитием событий в поединке между «Факелом» и «Енисеем» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.