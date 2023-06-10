Ответный матч «Факела» и «Енисея» посетили почти 15 тысяч болельщиков

В Воронеже завершился ответный стыковой матч за право остаться в РПЛ между «Факелом» и «Енисеем».

Победный для хозяев поединок на «Центральном стадионе профсоюзов» посетили 14 999 болельщиков, которые увидели успех подопечных Вадима Евсеева со счётом 2:0. По регламенту вместимость домашнего стадиона воронежского клуба составляет 19 845 мест.

Напомним, что дублем в составе победителей отметился полузащитник Роман Акбашев. «Факел» сохранил прописку в Российской премьер-лиге, выиграв оба поединка с общим счётом 3:0.