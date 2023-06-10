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Поздравление журналиста канала «Матч Премьер» удивило Евсеева

10 Июня 2023 • 19:51 Комментировать
Факел
2:0
Енисей
окончен

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Енисеем» (2:0).

- Главный момент в этом двухматчевом противостоянии?

- Как говорили после первой игры, играющая команда ноль голов забила «Факелу», поэтому вот это ключевой момент.

- То есть, ключевой момент в том, что «Факел» ничего не дал сделать «Енисею» в атаке?

- «Факел» не пропустил, забил три мяча. По-моему, тут диалог не уместен.

- Показалось, что во втором тайме вы были более  эмоциональны, чем в первом, хотя, вроде бы, всё было под контролем вашей команды. Согласитесь с этим мнением?

- Нет, не соглашусь. Как может быть под контролем, когда счет скользкий (1:0)? Это раз. Соперник поддавил. В принципе, мы чуть-чуть подустали. Ту игру, которую они показывали в ФНЛ на протяжении всего сезона, они показывали и на этом поле. Самара не показывала на этом поле футбол, техничный, между линиями передачи, а тут «Енисей» показывал, нам было тяжело и сложно, но мы справились.

- После второго забитого мяча в этом матче у вас появилась уверенность, что всё, задача решена?

- Задача решена, когда  на 94-й минуте не попал в ворота игрок «Енисея», тогда уже было понятно.

- Поздравляю вас с тем, что остаетесь в РПЛ.

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- Мы уже остались, чего это мы «остаемся»?!

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
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