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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евсеев не видит проблем в минимальной ротации состава «Факела»

10 Июня 2023 • 17:32 Комментировать
Факел
1:0
Енисей
2-й тайм

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Енисеем».

- Три игры за семь дней, минимальная ротация в составе. Вас не беспокоит физическое состояние вашей команды сегодня?

- Вопрос хороший, но есть календарь, мы под него подстраиваемся. Какие проблемы? Если кто-то не готов, он, наверное, не вышел бы.

- Морозов в прошлом матче во втором тайме был заменен, как показалось, из-за повреждения. Готов ли он сегодня провести все 90 минут на поле?

- Игра покажет, готов он или не готов.

- После результата прошлого матча вас сегодня устраивает ничья. Что для вас сегодня важнее - сохранить или приумножить?

- У нас главная задача - остаться в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
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ФАКЕЛ ЕНИСЕЙ
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