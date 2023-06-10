Евсеев не видит проблем в минимальной ротации состава «Факела»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Енисеем».

- Три игры за семь дней, минимальная ротация в составе. Вас не беспокоит физическое состояние вашей команды сегодня?

- Вопрос хороший, но есть календарь, мы под него подстраиваемся. Какие проблемы? Если кто-то не готов, он, наверное, не вышел бы.

- Морозов в прошлом матче во втором тайме был заменен, как показалось, из-за повреждения. Готов ли он сегодня провести все 90 минут на поле?

- Игра покажет, готов он или не готов.

- После результата прошлого матча вас сегодня устраивает ничья. Что для вас сегодня важнее - сохранить или приумножить?

- У нас главная задача - остаться в Премьер-лиге.